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У ЗСУ повідомили, що за добу військові збили 8 літаків та 3 вертольоти РФ

Для порівняння: 27 березня Повітряні сили знищили 9 повітряних цілей російських загарбників (28 березня – 17)

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило в ніч на вівторок, що українські військові знищили 17 повітряних цілей військ РФ.

«28 березня Повітряні сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів. Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Для порівняння: 27 березня Повітряні сили знищили 9 повітряних цілей російських загарбників – 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БпЛА та 2 крилаті ракети.

Зведені дані про інші види розбитої за добу російської військової техніки, стягнутої на територію України для бойових дій, військові ЗСУ надають переважно вранці.

Російська сторона за понад місяць масштабної війни проти України лише двічі оприлюднювала дані про втрати, – значно менші, ніж вказують ЗСУ.

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