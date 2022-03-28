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Генштаб ЗСУ: втрати військ РФ в Україні сягають 17 тисяч осіб

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій»

Росія втратила у війні з Україною близько 17 тисяч своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 березня.

Крім того, серед втрат РФ:

  • 586 танків
  • 1694 бойових броньованих машин
  • 302 артилерійські системи
  • 95 РСЗВ
  • 54 засоби ППО
  • 123 літаки
  • 127 гелікоптерів
  • 1150 одиниць автомобільної техніки
  • 7 кораблів /катерів
  • 73 цистерни з ПММ
  • 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 21 одиниця спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Рахунок йде на тисячі: Росія приховує своїх солдатів, які загинули на війні в Україні
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Рахунок йде на тисячі: Росія приховує своїх солдатів, які загинули на війні в Україні

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