ЗСУ: за добу збили 4 російських літаки, вертоліт, 2 БпЛА і 2 ракети

Повітряні сили Збройних сил України за добу 27 березня знищили чотири російських літаки, один вертоліт, два безпілотники і дві крилаті ракети РФ, повідомило у ніч на 28 березня Командування Повітряних сил.

«Доба 27 березня спершу видалася відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів. Загострення почалося ближче до 22 години… Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки», – йдеться в повідомленні.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

27 березня Генштаб Збройних сил України оцінив втрати російських військ приблизно у 16 600 осіб. Росія називає значно менші цифри.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.