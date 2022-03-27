Російські війська відмовилися від наступу на Суми, були спроби просуватися до Ізюма – Генштаб

Росія продовжує переміщувати додаткові військові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту та Західного військового округу, проте перевезення з глибин її території сповільнилися – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил за підсумками доби 27 березня.

Командування все ще оцінює як високу ймовірність залучення армії Білорусі до російської агресії проти України.

«Продовжується ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. Фіксується підвезення автомобільним транспортом до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК «Іскандер-М», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, активного наступу на Сіверському та Поліському напрямку не спостерігалося. Зокрема, на Поліссі підрозділи, які зазнали суттєвих втрат, відводяться на територію Білорусі – у Генштабі заявляють про виведення з території Київської області до сусідньої країни двох батальйонних тактичних груп зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Крім того, російські війська продовжують ракетні та авіаційні удари по об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях «з метою нанесення втрат та виснаження особового складу».

«На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію російської федерації. Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії», – повідомляє командування.

За спостереженнями штабу, основною метою російських військ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. При цьому спроби взяти під контроль Попасну, Рубіжне та захопити Маріуполь «успіху не мають». Генштаб заявляє про артилерійські обстріли Торецького, Світлодарська, Троїцького та Пісків.

«На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи. На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін», – додає Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».