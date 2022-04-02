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ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 158 дітей

США. Імпровізований меморіал українським дітям, загиблим під час масштабного вторгнення Росії в Україну. Його створили біля Білого дому у Вашингтоні учасники акції на підтримку України. Вашингтон, 13 березня 2022 року

158 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії в Україні, щонайменше 254 дитини постраждали, повідомив 2 квітня Офіс генерального прокурора.

«Триває робота зі встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій і на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ, додали в ОГП.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.

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