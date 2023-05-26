Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через російський ракетний удар по Дніпру зросла до 23 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше повідомлялося про 16 поранених.

«Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі». Загинув чоловік 69 років. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту», – написав він у телеграмі.



За його словами, наразі рятувальники локалізували пожежу в медзакладі, гасіння триває.

Вранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпрі. За даними Офісу генпрокурора, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветеринарної клініки.

Також під час нічної атаки російські війська ракетами і дронами атакували Дніпропетровщину. За даними місцевої влади, у Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа – пошкоджені два будинки та авто. Також сталася пожежа на двох приватних підприємствах, постраждала людина.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».