Генштаб про втрати Росії на війні: ще 560 військових та 10 танків

Росія за добу втратила у війні проти України 560 своїх військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 209 470 осіб, повідомив вранці 3 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:
- танки – 3829 (+10 за минулу добу)
- бойові броньовані машини – 7502 (+12)
- артилерійські системи – 3533 (+32)
- РСЗВ – 582 (+7)
- засоби ППО – 342 (+7) од
- літаки – 313
- гелікоптери – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28)
- крилаті ракети – 1132 (+15)
- кораблі/катери – 18
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6289 (+22)
- спеціальна техніка – 475 (+10)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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