Генштаб про втрати Росії на війні: ще 560 військових та 10 танків

Росія за добу втратила у війні проти України 560 своїх військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 209 470 осіб, повідомив вранці 3 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки – 3829 (+10 за минулу добу)

бойові броньовані машини – 7502 (+12)

артилерійські системи – 3533 (+32)

РСЗВ – 582 (+7)

засоби ППО – 342 (+7) од

літаки – 313

гелікоптери – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28)

крилаті ракети – 1132 (+15)

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6289 (+22)

спеціальна техніка – 475 (+10)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.