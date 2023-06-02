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Новини | Суспільство

У Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу (відбої)

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Громадян закликають убезпечитись в укриттях

Близько 23-ї години 2 червня у Києві та області прозвучало сповіщення про повітряну тривогу.

Громадян закликають убезпечитись в укриттях.

Існує ймовірність запуску ракет і БПЛА. Інформація від військових з цього приводу не надходила.

Повітряною тривогою, крім столичного регіону, охоплені деякі північні, центральні, а також Запорізька область.

ДОПОВНЕНО О 23:15 оголосили відбій повітряної тривоги у Києві, а також у низці областей.

Минулої ночі армія РФ завдала чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Були застосовані ударні БПЛА та крилаті ракети. За даними військових, силами ППО усі були знищені.

Загалом протягом доби російські війська, за даними Генштабу ЗСУ, завдали 62 авіаційних та 15 ракетних ударів.

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