Понад пів тисячі військових за добу – Генштаб ЗСУ про втрати Росії

Росія за добу втратила у війні проти України 540 своїх військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 208 910 осіб, повідомив вранці 2 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:
- танки ‒ 3819 (+15)
- бойові броньовані машини ‒ 7490 (+12)
- артилерійські системи – 3501 (+27)
- РСЗВ – 575
- засоби ППО ‒ 335 (+2)
- літаки – 313
- гелікоптери – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6)
- крилаті ракети ‒ 1117 (+10)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 6267 (+28)
- спеціальна техніка ‒ 465 (+7).
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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