Понад пів тисячі військових за добу – Генштаб ЗСУ про втрати Росії

Росія за добу втратила у війні проти України 540 своїх військових, загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 208 910 осіб, повідомив вранці 2 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3819 (+15)

бойові броньовані машини ‒ 7490 (+12)

артилерійські системи – 3501 (+27)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 335 (+2)

літаки – 313

гелікоптери – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6)

крилаті ракети ‒ 1117 (+10)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6267 (+28)

спеціальна техніка ‒ 465 (+7).

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.