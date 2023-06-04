На Сватівському напрямку ЗСУ просунулись на 400 метрів – Сирський

Бійці Збройних сил України «успішно контратакували» армію РФ на Сватівському напрямку та просунулись на 400 метрів, йдеться в заяві командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Командувач відвідав українських захисників на передовій та зазначив, що «ЗСУ не лише обороняються, але й контратакують».

За словами Сирського, армія РФ посилила своє угруповання штурмовими загонами «Шторм Z», які складаються з в’язнів. Також, за його інформацією, російські військові перейшли до наступальних дій районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Білогорівка, Спірне. Вони намагаються «продавити оборону» українських військ.

Сирський відзначив «успішну роботу українських захисників, які в умовах штурмів змогли відкинути ворога та просунутися на різних ділянках».

«Хочу відмітити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його «плечах» просунувся вперед на 400 метрів», – зазначив генерал.

Також Сирський повідомив, що бійці 80-ої окремої десантно-штурмової бригади «тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу».

Раніше в коментарі «Українській правді» командувач Сухопутних військ назвав ситуацію на Бахмутському напрямку «тимчасовим затишшям», назвавши хибним враження, що російські війська нібито відмовилися від наступу в цьому районі.

Очільник ПВК «Вагнер» Пригожин 25 травня заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто».