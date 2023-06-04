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Російські військові вночі вдарили по Сумщині безпілотниками – подробиці ОВА

Обстріляна школа, Сумська область, 4 травня 2022 року, ілюстративне фото

У ніч проти неділі, 4 червня, армія РФ атакувала низку громад Сумщини за допомогою ударних безпілотників типу «Shahed-136/131», повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Вночі та вранці ворог здійснив дев’ять ударів, зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади», – кажуть в ОВА.

Також місцева влада наводить дані щодо обстрілів армії РФ по наступним громадам:

  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл – 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу «Шахед» (один вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі;
  • Свеська громада: російська армія скинула одну міну;
  • Миколаївська громада: зафіксовано обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (сталось чотири вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ – 13 вибухів;
  • Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (три вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку;
  • Краснопільська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) – 20 вибухів;
  • Юнаківська громада: російські військові скинули шість мін.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні місцевості Сумської області відтоді, коли ЗСУ змогли повернути контроль над цими територіями.

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