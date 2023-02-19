Зеленський провів засідання Ставки у новому форматі: детально обговорили ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський 19 лютого провів чергове засідання Ставки головнокомандувача у новому форматі, йдеться у вечірньому зверненні голови держави.

«Провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на найближчу перспективу», – заявив він.

Зеленський повідомив, що головнокомандувач доповів щодо ситуації на фронті, однак особливий акцент був на мобілізації.

«Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ «Хортиця» – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога», - додав він.

Президент проінформував, що на засіданні про Вугледарський напрямок фронту доповідав генерал Юрій Содоль.

«Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України», – заявив він.

Зеленський додав, що про ситуацію на Одеському напрямку доповідав генерал Андрій Гнатов. За його словами, ситуація на півдні без змін, військові контролюють всі можливі перспективи.

Крім того, обговорювалися ситуації на Запорізькому напрямку.

«Обов’язково – Північний напрямок, Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону», – заявив він.

Голова МВС Ігор Кліменко на засіданні Ставки розповів про формування нових бригад «Гвардії наступу».

«Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей. І такий формат роботи як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною буду підтримувати. Хочу, щоб наші люди знали і розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо», – заявив президент.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали в ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь в зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.