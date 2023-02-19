У ВМС назвали число російських носіїв «Калібрів» у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 19 лютого перебувають 10 російських кораблів, із них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – вісім ракет, повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.