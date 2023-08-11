Російський суд в Алушті оштрафував аніматорок через слова «Ще не вмерла…» з пісні Сердючки

Підконтрольний Кремлю суд окупованої Алушти оштрафував трьох дівчат за адміністративною статтею про дискредитацію армії РФ, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Як повідомляє російське МВС у Криму, троє аніматорок із аквапарку Алушти звинувачувалися в тому, що «перебуваючи на робочому місці, публічно танцювали під тематичну пісню українського виконавця з неприпустимим змістом».

Ідеться про популярну свого часу в Росії пісню «Гуляночка» з репертуару Вірки Сердючки, яка містить неприйнятні в сучасній Росії слова «Ще не вмерла Україна, єслі ми гуляєм так».

Обвинувачені – дівчата 19, 20 та 26 років. Дві з них приїхали до Криму з російських регіонів на сезонний заробіток, третя – місцева жителька.

Їм призначили штрафи по 15 тисяч рублів (це майже 6 тисяч гривень).

8 серпня в телеграм-каналі «Кримський СМЕРШ», автором якого є проросійський блогер Олександр Таліпов зʼявилося відео зі співробітницями з кримського аквапарку, де вони танцюють під пісню української виконавиці Вєрки Сердючки.

Пізніше в телеграм-каналі зʼявилося інше відео з дівчатами – на ньому вони вибачаються «за необдуманий вчинок», висловлюють підтримку учасникам так званої «спеціальної воєнної операції» (так у Росії називають війну проти України) і співають пісню зі словами «Владімір Путін – молодєц».

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнськи налаштованих мешканців. Зокрема проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-каналах публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягають до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження проти Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».