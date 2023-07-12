Проросійський блогер у окупованому Криму заявив про вибух біля свого будинку

В одному з дворів Феодосії, де мешкає проросійський блогер Олександр Таліпов, стався вибух. Про це блогер написав у своєму телеграм каналі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії 12 липня.

Він стверджує, що вибухівку було закладено в мопед, що стоїть біля будівлі.

«У районі 19 години пролунав дуже сильний вибух, захиталися стіни в будинку, було чути звук розбитого скла. Вийшовши у двір, побачив мопед, що горів поряд з під’їздом. По периметру будинку вибило у багатьох вікнах шибки», – написав він.

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Редакція Крим.Реалії не може оперативно перевірити цю інформацію.

Напередодні Таліпов також стверджував, що певні проукраїнські канали нібито оприлюднили його особисті дані, зазначає Крим.Реалії.

Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» російської армії. Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».