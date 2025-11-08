Як у Росії та в окупованому Криму переслідують за виконання та прослуховування української музики

Антон Бенедиктов





Десятки росіян з початку повномасштабної війни зазнали переслідувань за виконання та прослуховування українських пісень. Російська влада незадоволена Вєркою Сердючкою, гуртами «Воплі Відоплясова» та Kalush Orchestra. Проблеми з законом можуть виникнути навіть за спів пісні в караоке або репост запису в соцмережі, дослідили журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

За пісню-переможницю конкурсу «Євробачення» у 2022 році «Stefania» гурту Kalush Orchestra, ввімкнену в авто, російський суд оштрафував двох жителів окупованого Криму. При цьому в рішенні суду йдеться, що цей трек – «гімн України».

Всього від початку війни в Росії та окупованому Криму У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. переслідували щонайменше 44 людини за виконання або прослуховування українських пісень, підрахували журналісти проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии». Наприклад, за пісню Вєрки Сердючки «Гуляночка». Невдоволення російської влади викликає фраза «Ще не вмерла Україна». 20 років тому в Росії під цю пісню на телебаченні зустрічали Новий рік, а тепер у тих, хто співав її в караоке в Краснодарі, танцював під неї в аквапарку в Алушті або вмикав у магазині в Петербурзі, виникають проблеми. «Слухайте, за такі пісні зараз саджають», – прокоментував вибір музики відвідувач супермаркету – і через дві години в магазині вже була поліція, його закрили на день, а директору мережі «Галамарт» довелося вибачатися на камеру і говорити, що він «повністю поділяє і підтримує цінності Росії».

Через українські пісні складали протоколи за статтями про «дискредитацію» російської армії, демонстрацію «екстремістської» атрибутики або дрібне хуліганство.

Прессекретар «ОВД-Інфо» Дмитро Анісімов розповів, що вибір статті залежить від місцевої влади, і зазначив, що найбільш активно за українські пісні переслідують в анексованому Росією Криму:

Крим – це один із регіонів-лідерів за кількістю адмінпротоколів за «дискредитацію» армії – і в тому числі за виконання українських пісень

«Реакція не є однаковою: це різні адміністративні статті, різні звинувачення. Схоже на те, що тут все може дуже сильно залежати від місцевої влади і силовиків. І ще не дивно, що саме в Криму значна частина таких новин відбувалася, тому що ми в принципі знаємо, що анексований Крим – це територія, де дуже активно діють люди і організації, які займаються доносом. Крим – це один з регіонів-лідерів за кількістю адміністративних протоколів за «дискредитацію» армії – і в тому числі за виконання українських пісень».

Так, відразу шість протоколів отримали учасники весільного застілля в Бахчисараї. Через пісню «Ой у лузі червона калина» заарештували власника банкетного залу, діджея, танцівницю і матір нареченого. Ще дві людини були оштрафовані.

Всього в Криму не менше 30 осіб були затримані або стали фігурантами адміністративних справ у зв'язку з виконанням українських пісень. Пік переслідувань припав на 2022 рік, коли увагу поліцейських привернули 19 жителів півострова.

Першу кримінальну справу, в матеріалах якої згадувалися українські пісні, порушили в 2023 році. Колишньому політологу з Петербурга Євгену Бестужеву присудили умовний термін за антивоєнні пости і музичні ролики українською мовою. Вийшовши з ізолятора, він виїхав із Росії. За ґратами Бестужев провів два роки без декількох днів.

Ще одну кримінальну справу порушили проти викладача Бауманки Олександра Нестеренка, його зараз судять у Люблінському районному суді Москви. Приводом для переслідування стали п'ять пісень, які Нестеренко опублікував у російській соцмережі «ВКонтакте» (заборонена в Україні). Одну з них виконує український гурт «Воплі Відоплясова».

«Мене звинувачують у тому, що я зазіхаю на основи державного ладу за допомогою пісень. Це, напевно, перший випадок у світовій юриспруденції», – сказав Нестеренко перед одним із засідань суду.

Всього від початку війни за адміністративними справами через українські пісні щонайменше 12 осіб були заарештовані, 17 – оштрафовані, в інших випадках покарання або невідоме, або протоколи були скасовані.