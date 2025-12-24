Папа Римський закликав до «24 годин миру» на Різдво

Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від різдвяного перемир’я та знову закликав до «24 годин миру», повідомляє Vatican News.

«Я знову звертаюся із закликом до всіх людей доброї волі: дотриматися хоча б у свято народження Спасителя одного дня миру», – заявив Лев XIV під час звернення ввечері 23 грудня.

Він також сказав, що глибоко засмучує те, що, «схоже, Росія відхилила запит про різдвяне перемир’я».

Папа Римський знову закликав до припинення вогню на Різдво: «Сподіваюся, нас почують, і нехай настануть ці 24 години – один день миру в усьому світі».

В Україні Різдво християни святкуватимуть 25 грудня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Мерц сказав, що це може бути початком «конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні». Київ підтримав ідею Мерца.

Але Кремль відкинув ідею різдвяного перемир’я, щоб не дати Україні «підготуватися до продовження війни».

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.



