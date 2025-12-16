Зеленський: Україна підтримує ідею перемир’я на Різдво

Україна підтримує ідею оголошення перемир’я на Різдво, заявив президент Володимир Зеленський.



«Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. США підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

«Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії», – додав президент.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Мерц сказав, що це може бути початком «конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні».

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».