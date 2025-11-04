«Гроші сп**жені»: НАБУ екстрадувало з Німеччини власника фірми-підрядника, яка будувала ядерне сховище в Чорнобилі

Національне антикорупційне бюро України екстрадувало з Німеччини до України власника та ексдиректора фірми-генпідрядника, яка здійснювала будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження.

У НАБУ не повідомляють імені затриманого, але з контексту можна зрозуміти, що йдеться про Дмитра Нестерука – власника та колишнього директора компанії «БК КБР», підрядника будівництва. Нині він разом з посадовцями НАЕК «Енергоатом» є обвинуваченим у справі щодо завдання збитків на 100 мільйонів гривень державному підприємству.

«У змові зі службовцями «Енергоатому» він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними у три рази цінами. Різницю учасники групи привласнили», – повідомили в НАБУ.

У відомстві додали, що в листопаді 2023 року «детективи Національного бюро оголосили обвинувачуваного в розшук». У квітні 2025 року його вдалося затримати «за сприяння німецьких органів».

У січні 2022 року журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) оприлюднили розслідування, в якому опублікували аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Миколи Божка. Її учасники констатували, що частина грошей на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі зникла, і обговорювали, як приховати цей факт та профінансувати подальші роботи, щоб вчасно здати об’єкт.

У розмові лунав конкретний приклад – закупівля одного з ключових елементів сховища, системи контролю радіації.

«Вам за систему радіаційного контролю додатково заплатили 22. Правильно я розумію? Мені треба було вас виручати і себе виручати, і тому ми там пішли на реальні порушення. Ми заплатили гроші вам нецільові. До першої перевірки», – казав голос, схожий на голос керівника «Атомпроєктінжинірингу» Миколи Божка.

У розслідуванні йшлося про залучення нового генпідрядника – ТОВ «БК КБР» – для добудови сховища НАЕК «Енергоатом» без проведення тендеру. Державне підприємство самостійно надіслало трьом обраним на власний розсуд приватним компаніям пропозиції завершити будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Та вже менш ніж за тиждень «Енергоатом» уклав договір з однією з них – згаданою фірмою «БК КБР».

7 грудня, ще до укладання контракту на 420 мільйонів, Герман Галущенко, який тоді працював на посаді віцепрезидента НАЕК «Енергоатом», а нині є міністром юстиції, затвердив запит на авансовий платіж у 210 мільйонів гривень саме для цієї компанії. Хоча контракт із «КБР» підписали лише 9 грудня.

Тоді «Схеми» запитали у Галущенка – і про це, і загалом про залучення нового підрядника без проведення відкритого тендеру.

«Треба подивитись, це ж формальність, ми авансування даємо на важливі роботи і це не тільки цей, там багато таких авансувань. Я навіть назви не знаю цієї компанії, я знаю, що точно це ж якісь процедури були і якраз мова йшла про те, що треба швидко це робити», – відповів Галущенко.

Після виходу розслідування НАБУ та САП повідомили генеральному директору відокремленого підрозділу «Енергоатому» «Атомпроєктінжиніринг» Миколі Божку про підозру в розтраті 100 мільйонів гривень Підозру тоді також отримав керівник і співробітники компанії генпідрядника будівництва ТОВ «БК «КБР». У липні 2024 року цю справу передали до суду.