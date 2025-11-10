У метро Харкова повідомили про відновлення руху поїздів

Харківський метрополітен повідомив про відновлення руху поїздів. Оголошення з’явилося близько восьмої ранку.

«У разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Харківський метрополітен повідомляв, що не може розпочати рух поїздів через проблеми з електропостачанням і працює в режимі укриття.

При припинення руху після масованої російської атаки на об’єкти енергетики Харківський метрополітен повідомив вранці 8 листопада. О шостій ранку 9 листопада заявили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада в Україні продовжують діяти обмеження споживання електрики.

За даними Повітряних сил, в ніч проти 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».