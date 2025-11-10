Доступність посилання

У метро Харкова повідомили про відновлення руху поїздів

Раніше сьогодні Харківський метрополітен повідомляв, що не може розпочати рух поїздів через проблеми з електропостачанням і працює в режимі укриття
Раніше сьогодні Харківський метрополітен повідомляв, що не може розпочати рух поїздів через проблеми з електропостачанням і працює в режимі укриття

Харківський метрополітен повідомив про відновлення руху поїздів. Оголошення з’явилося близько восьмої ранку.

«У разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Харківський метрополітен повідомляв, що не може розпочати рух поїздів через проблеми з електропостачанням і працює в режимі укриття.

При припинення руху після масованої російської атаки на об’єкти енергетики Харківський метрополітен повідомив вранці 8 листопада. О шостій ранку 9 листопада заявили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада в Україні продовжують діяти обмеження споживання електрики.

За даними Повітряних сил, в ніч проти 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».

