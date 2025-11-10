Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Харківський метрополітен знову не зміг запустити поїзди через проблеми з електропостачанням

Поїзди в метро Харкова не їздять вже третій день, метрополітен працює в режимі укриття (фото архівне)
Поїзди в метро Харкова не їздять вже третій день, метрополітен працює в режимі укриття (фото архівне)

У метро Харкова 10 листопада знову не змогли запустити рух поїздів – через проблеми з електропостачанням, повідомила пресслужба метрополітену.

«У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту в місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів», – йдеться в повідомленні.

При припинення руху після масованої російської атаки на об’єкти енергетики Харківський метрополітен повідомив вранці 8 листопада. О шостій ранку 9 листопада заявили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада в Україні продовжують діяти обмеження споживання електрики.

За даними Повітряних сил, в ніч проти 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG