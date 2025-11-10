Харківський метрополітен знову не зміг запустити поїзди через проблеми з електропостачанням

У метро Харкова 10 листопада знову не змогли запустити рух поїздів – через проблеми з електропостачанням, повідомила пресслужба метрополітену.

«У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту в місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів», – йдеться в повідомленні.

При припинення руху після масованої російської атаки на об’єкти енергетики Харківський метрополітен повідомив вранці 8 листопада. О шостій ранку 9 листопада заявили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада в Україні продовжують діяти обмеження споживання електрики.

За даними Повітряних сил, в ніч проти 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».