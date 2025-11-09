«Укренерго»: завтра погодинні відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби

Оператор енергосистеми «Укренерго» заявляє, що через наслідки масованих атак РФ на енергооб’єкти завтра, 10 листопада, заходи обмеження споживання електрики діятимуть протягом усієї доби.

За повідомленням, для населення графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг діятимуть з 00:00 до 23:59.

Для промисловості графіки обмеження потужності також діятимуть з 00:00 до 23:59.

В «Укренерго» попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» застосував такі ж заходи обмеження енергоспоживання – обсягом від двох до чотирьох черг – сьогодні, 9 листопада.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

Теплоелектростанції компанії

У «Центренерго» заявили, що після цієї атаки РФ теплоелектростанції компанії зупинили роботу. Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



