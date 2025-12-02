Військові кличуть Єрмака до себе, Юлія Мендель відверто про ОП і «Міндічгейт»

Ексочільник Офісу президента на фронті: що думають військові
Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки заявив, що йде на фронт.
Що про це думають військові – Радіо Свобода зібрало ексклюзивні коментарі з фронту.
Мендель відверто про ОП та Єрмака
Юлія Мендель – журналістка, прессекретарка президента України Володимира Зеленського з 2019-го до 2021 року – перетиналась у своїй роботі із Андрієм Єрмаком (тоді вже головою Офісу президента) впродовж останнього року на посаді.
Сьогодні вона поділилась із Радіо Свобода своїми думками про роль Єрмака в українській політиці та його впливом на президента. Повне інтерв’ю ви можете переглянути тут.
- У 2019 році в США, за словами Мендель, Єрмак запитував у політичного консультанта, «як стати президентом країни»;
- Єрмак подавав Зеленському інформацію так, я йому вигідно та вплив на роботу інших органів;
- блокував роботу правоохоронних органів;
- блокував закупівлі;
- зупиняв виконання конкретних доручень президента;
- дзвонив чиновникам (і особисто Юлії Мендель) та забороняв робити те, що просив Зеленський;
- «Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина». Вона каже, що у нього є вплив на правоохоронні органи і можливість запускати кримінальні провадження «на рівному місці».
- Мендель знає зі своїх джерел, які залишились у Офісі президента, що саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде.
Наразі реакції Єрмака і Зеленського на відверте інтерв’ю Юлії Мендель не було.
10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».
У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.
Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.
Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція. наслідки?
Верховна Рада України не працює, опозиція блокує трибуну і вимагає відставки уряду.
Співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому фракція блокує трибуну і які вимоги до Стефанчука мають представники опозиції.
«Слуги» дозволили 6 років тому парламенту втратити суб’єктність і дозволили керувати парламентом і урядом з Офісу президента. Так, звільнили Єрмака, звільнили двох міністрів, але на цьому політична криза нікуди не ділася, не розсмокталася, тому що потрібно вичистити з усіх інститутів влади «єрмаківщину» і «мінДіч», – сказала Геращенко, яку цитує пресслужба політсили.
18 листопада фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну Верховної Ради, яка мала розглядати відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. 19 листопада також було блокування трибуни парламенту.
Як довго триватиме політична криза і коли ухвалять бюджет?
Представники США привезли до РФ нову версію мирного плану
Посланник президента США Стів Віткофф і зять президента Трампа Джаред Кушнер приїхали до Москви на зустріч із Путіним. У Кремль привезли нову версію мирного плану, яку обговорювали за участю українських представників.
Посланник президента США Стів Віткофф і зять президента Трампа Джаред Кушнер приїхали до Москви на зустріч із Путіним. У Кремль привезли нову версію мирного плану, яку обговорювали за участю українських представників.

Очікується, що посланець президента Росії Кирило Дмитрієв зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, який приїздить до Москви 2 грудня. Також Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер мали зустрітися сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним.Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.Читайте також: Покровськ та Вовчанськ: бійці з місця про ситуаціюПрезидент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.
Учасники програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода :
- Сергій Демченко, народний депутат України, «Слуга народу»;
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, «Європейська солідарність»;
- Юлія Мендель, журналістка, прессекретарка президента Зеленського у 2019-2021 роках;
- Вадим Черниш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень СЕНСС.
