Військові кличуть Єрмака до себе, Юлія Мендель відверто про ОП і «Міндічгейт»

Ексочільник Офісу президента на фронті: що думають військові

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки заявив, що йде на фронт.

Що про це думають військові – Радіо Свобода зібрало ексклюзивні коментарі з фронту.

Мендель відверто про ОП та Єрмака

Юлія Мендель – журналістка, прессекретарка президента України Володимира Зеленського з 2019-го до 2021 року – перетиналась у своїй роботі із Андрієм Єрмаком (тоді вже головою Офісу президента) впродовж останнього року на посаді.

Сьогодні вона поділилась із Радіо Свобода своїми думками про роль Єрмака в українській політиці та його впливом на президента. Повне інтерв’ю ви можете переглянути тут.

У 2019 році в США, за словами Мендель, Єрмак запитував у політичного консультанта, «як стати президентом країни»;

Єрмак подавав Зеленському інформацію так, я йому вигідно та вплив на роботу інших органів;

блокував роботу правоохоронних органів;

блокував закупівлі;

зупиняв виконання конкретних доручень президента;

дзвонив чиновникам (і особисто Юлії Мендель) та забороняв робити те, що просив Зеленський;

«Зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина». Вона каже, що у нього є вплив на правоохоронні органи і можливість запускати кримінальні провадження «на рівному місці».

Мендель знає зі своїх джерел, які залишились у Офісі президента, що саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде.

Наразі реакції Єрмака і Зеленського на відверте інтерв’ю Юлії Мендель не було.

Верховна Рада України не працює, опозиція блокує трибуну і вимагає відставки уряду.

Співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому фракція блокує трибуну і які вимоги до Стефанчука мають представники опозиції.

«Слуги» дозволили 6 років тому парламенту втратити суб’єктність і дозволили керувати парламентом і урядом з Офісу президента. Так, звільнили Єрмака, звільнили двох міністрів, але на цьому політична криза нікуди не ділася, не розсмокталася, тому що потрібно вичистити з усіх інститутів влади «єрмаківщину» і «мінДіч», – сказала Геращенко, яку цитує пресслужба політсили.

18 листопада фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну Верховної Ради, яка мала розглядати відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. 19 листопада також було блокування трибуни парламенту.

Як довго триватиме політична криза і коли ухвалять бюджет?

Представники США привезли до РФ нову версію мирного плану

Посланник президента США Стів Віткофф і зять президента Трампа Джаред Кушнер приїхали до Москви на зустріч із Путіним. У Кремль привезли нову версію мирного плану, яку обговорювали за участю українських представників.

Чого очікують від цього візиту Очікується, що посланець президента Росії Кирило Дмитрієв зустрінеться зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, який приїздить до Москви 2 грудня. Також Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер мали зустрітися сьогодні з президентом Росії Володимиром Путіним.Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.Читайте також: Покровськ та Вовчанськ: бійці з місця про ситуаціюПрезидент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.?

