«Євросолідарність» заблокувала трибуну Ради, спікер оголосив перерву

Фракція «Європейська солідарність» продовжила блокування трибуни Верховної Ради, вимагаючи відставки уряду та створення нової коаліції.

Після виступів представників фракцій з трибуни «Євросолідарність» розпочала блокування.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уточнив у лідера політичної сили Петра Порошенка, чи блокуватиме фракція трибуну.

«Шановні колеги, я інформую, сьогодні у нас (у порядку денному - ред.) була ціла низка дуже важливих законів... В тому числі й питання пов’язані з перекладом Конвенції, де треба було забрати російську мову. Сьогодні фракція, яку ви бачите, блокує розгляд цього закону. Я, на жаль, отримую негативний вплив на мене як державного діяча..я вимушений оголосити перерву в нашому пленарному засіданні», – сказав спікер.

Співголова «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко пояснила, чому фракція блокує трибуну і які вимоги до Стефанчука мають представники опозиції.

«Слуги» дозволили 6 років тому парламенту втратити суб’єктність і дозволили керувати парламентом і урядом з Офісу президента. Так, звільнили Єрмака, звільнили двох міністрів, але на цьому політична криза нікуди не ділася, не розсмокталася, тому що потрібно вичистити з усіх інститутів влади «єрмаківщину» і «мінДіч», – сказала Геращенко, яку цитує пресслужба політсили.

18 листопада фракція «Європейська солідарність» заблокувала трибуну Верховної Ради, яка мала розглядати відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. 19 листопада також було блокування трибуни парламенту.