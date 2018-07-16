Зустріч у Гельсінкі: про що домовляться Трамп і Путін?

Увага ЗМІ прикута до столиці Фінляндіі, де проходить саміт президентів США та Росії. Переговори Трампа з Путіним почалися з запізненням, через запізнення на зустріч Володимира Путіна, літак якого приземлився практично в той час, коли мала починатися зустріч. За словами Трампа, він і Путін мають «багато хороших речей, про що говорити»: торгівля, військові питання, Китай і ядерна політика. Речник Володимира Путіна раніше заявляв, що президент Росії готовий обговорювати будь-які питання, окрім анексованого Криму. Американсько-російську зустріч у програмі «Ваша Свобода» аналізували президент української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний та повноважний посол України Володимир Хандогій та провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир.