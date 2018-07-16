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16 Липень 2018, Київ 15:47
Політика

Ядерна зброя та Китай – Трамп оголосив Путіну питання для обговорення

Дональд Трамп (л) і Володимир Путін (п) на початку зустрічі в Хельсінкі, 16 липня 2018 року

Президент США Дональд Трамп прибув на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до президентського палацу в Гельсінкі.

Трамп приземлився у Гельсінкі, щоби зустрітися з Путіним – відео
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Трамп приземлився у Гельсінкі, щоби зустрітися з Путіним – відео

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Під час коротких ремарок двох президентів Трамп привітав Путіна з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу, а також наголосив, що переговори торкнуться широкого ряду питань: від ядерної зброї до Китаю.

«Я справді вважаю, що світ хоче, щоб ми порозумілись. Ми – дві ядерні держави. Ми маємо 90% ядерних потужностей – і це не добре, це – погано», – сказав він.

Трамп відзначив, що під час переговорів сторони торкнуться питань Китаю, «нашого спільного друга президента Сі». «Справді, ми не дуже ладнаємо… але, зрештою, матимемо гарні відносини», – додав Трамп.

Програма саміту має початись із переговорів віч-на-віч, які триватимуть півтори години.

«Ще ніколи в історії президент США не проводив час сам-на-сам із президентом Росії. Справді, відповідно до розкладу, оприлюдненого Білим домом, вони запланували півтори години для зустрічі Трампа та Путіна в форматі віч-на-віч плюс перекладачі», – повідомляє кореспондент CBS Нора О’Доннел.

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