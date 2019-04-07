Столтенберґ відкинув думку, що відкриті двері НАТО для України та Грузії – це провокація Москви

Під час заключної прес-конференції з нагоди відзначення 70-річчя НАТО у Вашингтоні, прозвучало питання журналіста, чи є НАТО частково відповідальним за поточну напругу у відносинах з Москвою «через розширення аж до кордонів Росії» і чи було слушно «публічно оголошувати про відкриті двері для Грузії та України» до альянсу.

У відповідь, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив: «Сама ідея що прагнення Грузії або України стати членом НАТО є провокацією проти Росії – справді небезпечна».

«Щойно ви сприймаєте це, як провокацію проти Росії, ви приймаєте, що Росія може вирішувати, що робити її сусідам», – наголосив Столтенберґ.

Він прирівняв таку позицію зі «сприйняттям світового порядку, де потужні сили вирішують, що можуть чи не можуть робити сусіди» і поверненням до «загальної ідеї сфер впливу».

Грузія та Україна – незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати власний шлях

Столтенберґ згадав досвід своєї рідної країни – Норвегії. Це ще одна «невелика країна, що межує з Росією», – заявив він. «Я дуже радію, що в 1949 році, коли ми приєднались до НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія та інші країни-засновники НАТО не сприйняли ідею того, що Радянський Союз може вирішувати, що може робити Норвегія», – додав генсекретар НАТО.

«Зрештою, Грузія та Україна – незалежні суверенні країни, які мають суверенне право обирати власний шлях», – наголосив посадовець.

Раніше під час виступу в Північноатлантичній раді держсекретар США Майк Помпео також згадував свій досвід часів Холодної війни.​

«Коли я був молодим офіцером, декілька десятиліть тому, я патрулював кордон між Східною Німеччиною та Західною Німеччиною. Я знаю природу режимів, які прагнуть зашкодити тому, що ми тут сьогодні маємо», – заявив він.

Помпео також наголосив, що успіх НАТО полягає у стримуванні, демократичних засадах та зобов’язаннях зі спільної оборони.