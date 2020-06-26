Минулої доби бойовики 7 разів стріляли на Донбасі, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики у четвер сім разів відкривали вогонь на Донбасі, один український військововслужбовець зазнав поранення.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність», – повідомили у штабі.

Від початку поточної доби бойовики відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське, зазанчили у штабі.

Повідомляється, що за поточну добу втрат у ЗСУ немає.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.