У Чехії знову антиковідні протести, є затримані

На одній з центральних площ столиці Чехії зібралися противники обмежень, що їх ввів уряд для запобігання поширенню коронавірусу в країні. Організатори акції встановили невелику сцену, з якої критикували дії прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та міністра охорони здоров’я Романа Примули під час боротьби із розповсюдженням COVID-19.

Зокрема, протестувальники виступили проти запровадження комендантської години, яка вступає в силу у країні з сьогоднішнього дня – мова про заборону з’являтися на вулиці з 9 вечора до 5 ранку.

«Політики руйнують наші права та нашу країну. Вони не кажуть, як заходи впливають коронавірус, але ми знаємо, що вони нас знищують. Цими заходами ви навмисно знищуєте нашу психіку, наш стан і нашу свободу. Ми хочемо повернути нормальне і вільне життя», – сказав один із організаторів демонстрації.

На площу прийшло більше людей, аніж дозволено нині епідеміологічними обмеженнями. Поліції довелося оточити місце проведення акції, не допускаючи туди більше протестувальників. Дехто з учасників акції намагався прорватися через кордон. Їх затримали правоохоронці.

Акція протесту пройшла у день національного свята у Чехії – річниці створення Чехословаччини у 1918 році. Раніше усі масові святкування з цієї нагоди були скасовані через стрімке збільшення нових випадків коронавірусу у країні. За останню добу в Чехії зафіксували 15 663 нові випадки, що є новим антирекордом.

Два тижні тому антиковідна акція протесту у центрі Праги переросла у жорстке протистояння між протестувальниками та поліцією. Правоохоронцям довелося застосовувати водомети, кийки та подразливий газ. Понад 150 учасників акції протесту були затримані.