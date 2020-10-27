До 2022 року лише частину населення ЄС вдасться вакцинувати від COVID-19 – Reuters

До 2022 року лише частину населення Європейського союзу вдасться вакцинувати від COVID-19, оскільки заброньовані блоком вакцини можуть виявитися неефективними, чи їх буде недостатньо. Про це говорили представники ЄС на закритому засіданні, повідомляє агентство Reuters.

ЄС, де проживає близько 450 мільйонів людей, забронював понад 1 мільярд доз потенційних вакцин від трьох виробників. Брюссель також веде переговори про попередню закупівлю ще мільярда доз вакцин інших виробників.

2До кінця 2021 року для всього населення не буде достатньо доз вакцин проти COVID-19», – заявив представник Європейської комісії дипломатам з країн ЄС на закритому засіданні у понеділок, – повідомила агентству Reuters особа, яка брала участь у ньому.

Ще один європейський чиновник підтвердив агентству цю заяву. У Європейській комісії не прокоментували цю інформацію.

12 жовтня у ВООЗ заявили, що низка вакцин, які наразі тестуються для протидії коронавірусній хворобі COVID-19, перебувають на третьому етапі тестування. За оцінками чільної науковиці ВООЗ Сумії Свамінатан, достатню кількість даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го.

6 жовтня голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус повідомив, що вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.