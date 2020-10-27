В Італії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19

В Італії у вівторок повідомили про новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 – 21 994 нових випадків. Про це заявили у міністерстві охорони здоров’я Італії.

Померла за день 221 людина.

Як зазначає агентство ANSA, Італія наразі переживає «другу хвилю» пандемії коронавірусу.

Уряд посилив карантинні заходи, що призвело до хвилі протестів у країні.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 27 жовтня в Італії виявили 564 778 інфікованих коронавірусом, померли 37,7 тисячі людей.