Глава ВООЗ закликав припинити «політизацію» пандемії COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус закликав припинити політизувати пандемію COVID-19. Про це він заявив під час брифінгу 26 жовтня.

«Коли лідери діють швидко та свідомо, вірус можна придушити. Але там, де існувало політичне розділення на національному рівні; там, де мала місце кричуща неповага до науки та спеціалістів у галузі охорони здоров’я, поширилася плутаниця, збільшилася кількість випадків захворювання та смертності. Ось чому я неодноразово казав: припиніть політизацію COVID-19», – наголосив глава ВООЗ.

Він додав, що зараз потрібно робити все можливе для захисту медичних працівників, і найкращий спосіб зробити це – вжити усіх необхідних заходів для зниження ризику передачі інфекції.

«Ніхто не хоче більше так званих «локдаунів». Але якщо ми хочемо уникнути їх, ми всі маємо зіграти свою роль. Боротися з пандемією – справа кожного. Ми не можемо досягти бажаного відновлення економіки і жити так, як ми жили до пандемії. Ми можемо лишати наших дітей у школі, ми можемо підтримувати бізнес, ми можемо зберігати життя та засоби для існування… Але ми всі маємо іти на компроміси, компроміси та жертви», – заявив Гебреєсус.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 26 жовтня у світі підтвердили майже 43,4 мільйона випадків інфікування коронавірусом. Померли понад 1,1 мільйона людей, одужали більш ніж 29 мільйонів.