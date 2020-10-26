Італія повертає обмеження для протидії коронавірусній пандемії

Італія знову запровадила антиепідемічні обмеження після зростання кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після того, як країна зафіксувала близько 20 тисяч нових хворих за 24 години.

Згідно з новими обмеженнями, кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни мають бути закриті з 26 жовтня і до 24 листопада. Ресторани та бари повинні зачинятися о 16 годині.

Нові обмеження викликали невдоволення. Десятки праворадикальних протестувальників вступали в сутички з поліцією в Риму. Також днями сотні людей підпалювали сміттєві баки та билися з поліцією в Неаполі.

Італія була однією з перших країн Європи, які зазнали відчутних втрат через пандемію, однак загальний жорсткий карантин, запроваджений у березні дозволив знизити навантаження на лікарні. З того часу, втім, кількість виявлених за день хворих поступово зростала і сягнула нового рекорду 25 жовтня.

Німецьке місто Нюрнберг скасувало відомий на весь світ різдвяний ярмарок через дедалі більшу захворюваність. Погіршення епідемічної ситуації вже змусилу й інші міста Німеччини, в тому числі Берлін, Дюссельдорф, Кельн, оголосити про скасування чи відчутні обмеження на своїх ярмарках.

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Всього в цій країні щорічно влаштовують близько 2 500 різдвяних ярмарків, куди приїздять 160 мільйонів туристів. Щорічний прибуток від свят асоціація працівників цієї індустрії BSM оцінює в 3-5 мільярдів євро.

Тим часом Австралія оголосила 26 жовтня, що її друге за величиною місто і колишнє локальне вогнище пандемії, Мельбурн, скасовує більшу частину обмежень після чотирьох місяців карантину через відсутність нових хворих.