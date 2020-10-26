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26 жовтня 2020, Київ 22:15
Новини | Коронавірус

Італія повертає обмеження для протидії коронавірусній пандемії

26 жовтня країна зафіксувала близько 20 тисяч нових хворих за 24 години

Італія знову запровадила антиепідемічні обмеження після зростання кількості захворювань на коронавірусну хворобу. Про це повідомив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після того, як країна зафіксувала близько 20 тисяч нових хворих за 24 години.

Згідно з новими обмеженнями, кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни мають бути закриті з 26 жовтня і до 24 листопада. Ресторани та бари повинні зачинятися о 16 годині.

Нові обмеження викликали невдоволення. Десятки праворадикальних протестувальників вступали в сутички з поліцією в Риму. Також днями сотні людей підпалювали сміттєві баки та билися з поліцією в Неаполі.

Італія була однією з перших країн Європи, які зазнали відчутних втрат через пандемію, однак загальний жорсткий карантин, запроваджений у березні дозволив знизити навантаження на лікарні. З того часу, втім, кількість виявлених за день хворих поступово зростала і сягнула нового рекорду 25 жовтня.

Німецьке місто Нюрнберг скасувало відомий на весь світ різдвяний ярмарок через дедалі більшу захворюваність. Погіршення епідемічної ситуації вже змусилу й інші міста Німеччини, в тому числі Берлін, Дюссельдорф, Кельн, оголосити про скасування чи відчутні обмеження на своїх ярмарках.

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Всього в цій країні щорічно влаштовують близько 2 500 різдвяних ярмарків, куди приїздять 160 мільйонів туристів. Щорічний прибуток від свят асоціація працівників цієї індустрії BSM оцінює в 3-5 мільярдів євро.

Тим часом Австралія оголосила 26 жовтня, що її друге за величиною місто і колишнє локальне вогнище пандемії, Мельбурн, скасовує більшу частину обмежень після чотирьох місяців карантину через відсутність нових хворих.

У Празі з’явився готель лише для хворих на COVID-19
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У Празі з’явився готель лише для хворих на COVID-19

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