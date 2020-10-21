Пандемія COVID-19 призвела майже до 300 тисяч додаткових смертей у США – уряд

Від кінця січня пандемія коронавірусу призвела приблизно до 299 тисяч додаткових смертей у США, свідчать дані дослідження Центрів із контролю і профілактики захворювань (CDC).

Як про це йдеться в повідомленні, дві третини надмірних смертей приписують COVID-19, решту – іншим причинам.

Дослідники порівняли рівень смертності з 2015 по 2019 рік і виявили, що цього року – від 26 січня по 3 жовтня – померли на 299 028 людей більше, ніж можна було очікувати.

Станом на 21 жовтня в США повідомляли про понад 221 тисячу смертей, спричинених COVID-19.

За оцінками CDC, смертність від COVID-19 може бути вищою через недостатнє тестування і діагностику.

Але у звіті зазначається, що пандемія призвела і до летальних випадків, не пов’язаних прямо з коронавірусом, а спричинених «порушенням доступу до медичної допомоги».

Інші дослідження показали, що надмірна кількість смертей під час пандемії може бути пов’язана з більшою кількістю летальних випадків вдома чи в будинках для літніх людей – через серцеві напади, діабет або інсульт серед тих, хто боявся чи не зміг потрапити до лікарні під час пандемії.

Деякі дослідження також припускають вищі показники передозування наркотиками й алкоголем під час пандемії.

CDC повідомляє, що, хоча найбільша кількість надмірних смертей (94 646) була зареєстрована серед осіб віком 75–84 років, групою, в якій спостерігався найбільший відсоток зростання кількості смертей, стали дорослі у віці 25-44 років.

Серед них рівень додаткових смертей зріс на 26,5 відсотка, тоді як для групи осіб віком до 25 років він зменшився на два відсотки.