У Болгарії після міністра на COVID-19 захворів голова уряду

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов 25 жовтня у фейсбуці повідомив, що захворів на нову коронавірусну інфекцію.

«Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, нині я залишаюся на лікуванні вдома. Всю інформацію про мої контакти передано до регіональної інспекції охорони здоров’я. Я впевнений, що за дотримання всіх заходів я впораюся!» – написав голова уряду.

Борисов додав, що відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще 23 жовтня після того, як зараження підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління Миколи Нанкова, з яким він спілкувався.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 25 жовтня захворіли на COVID-19 майже 43 мільйони людей, із них померли понад 1 мільйон 151 тисяча, одужали майже 29 мільйонів.