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04 листопада 2020, Київ 20:25
Новини | Коронавірус

Комендантська година та інші обмеження: Італія через COVID-19 посилила карантин

Рим, Італія

Влада Італії через поширення нової коронавірусної інфекції з 4 листопада щонайменше на місяць запровадила комендантську годину на всій території країни. Жителям наказано перебувати в своїх будинках з 22:00 до 5:00. Указ про це підписав прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Крім цього, будуть закриті музеї та виставки, а старші класи шкіл переведуть на дистанційне навчання. Торгові центри не будуть працювати у вихідні.

Провінції та регіони країни будуть поділені на три зони ризику – низького, середнього і високого. У найбільш проблемних регіонах, серед яких Ломбардія і П’ємонт, запроваджується «локдаун», туди заборонено приїжджати з інших регіонів.

Різке зростання захворюваності в Італії розпочалося в другій половині жовтня: за два тижні кількість нових випадків збільшилася з 10 до 30 тисяч за добу.

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