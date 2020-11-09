У Зеленського виявили COVID-19

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це він написав у фейсбуці 9 листопада.

«Попри усі карантинні заходи, я теж отримав позитивний результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре», – повідомив він.

Президент пообіцяв піти на самоізоляцію і продовжити працювати.

В Офісі президента повідомили, що керівник ОП Андрій Єрмак та інші працівники постійно здають ПЛР-тести.

«(Заступниця Єрмака – ред.) Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Ми повідомлятимемо про стан президента та працівників Офісу», – заявили в адміністрації голови держави.

Влітку на COVID-19 захворіла дружина президента Олена Зеленська. Тоді Володимир Зеленський також пішов на самоізоляцію.