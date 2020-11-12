В УДО заперечили суттєве посилення охорони у «Феофанії», де лікується Зеленський

Управління державної охорони заперечує інформацію про суттєве посилення охорони у лікарні «Феофанія», де від COVID-19 лікується президент Володимир Зеленський.

В УДО наголосили, що охорона президента під час його перебування в лікарні, а також загальні охоронні заходи здійснюються відповідно до потреб і в рамках чинного законодавства.

«Деякими ЗМІ активно поширюється маніпулятивна інформація, яка містить ознаки відвертої фейковості. Про начебто суттєве збільшення охоронних заходів на території лікувального закладу «Феофанія», зрозуміло, що це не відповідає дійсності», – йдеться в заяві, оприлюдненій у фейсбуці.

В УДО додали, що наразі в лікарні «Феофанія», як в інших спеціалізованих клініках, частково змінено режим відвідування: в окремі корпуси не пропускають відвідувачів через те, що там лікують людей із коронавірусним захворюванням.

«Це є обов’язковим нормативним критерієм для обмеження відвідувань… Зазначимо, що охоронні заходи в лікарні «Феофанія» ніяк не впливають на діяльність медичного закладу, лікарня працює повністю в штатному режимі», – йдеться в заяві.

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Речниця президента Юлія Мендель 12 листопада повідомила, що Зеленський і Єрмак перебувають в лікарні на самоізоляції, у них легкі симптоми хвороби.