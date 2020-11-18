МОЗ: при поверненні в Україну з-за кордону здавати тест на COVID-19 не обов’язково

Громадяни України не зобов’язані здавати тест на COVID-19 в аеропортах після повернення з-за кордону, заявив 18 листопада на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

«У нас були звернення, коли наші громадян, повертаючись з-за кордону, зокрема з робочих відряджень, із відпочинку, був випадок із моряками в одному з аеропортів, коли їх змусили проходити платний тест в аеропорту», – сказав Кучер.

«Я хочу передати привіт Одеському аеропорту і нагадати, що наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в свою країну. Їм встановлюється відповідна програма, і вони в стандартному режимі можуть здати тест, щоб знятися з ізоляції», – додав заступник міністра.

В Україні за попередню добу, 17 листопада, виявили 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я (рекордний показник – 12 524 інфікованих за добу – був зареєстрований 13 листопада).



За весь час пандемії в Україні захворіли 570 153 людини, одужали – 259 079. Померли від COVID-19 10 112 людей.