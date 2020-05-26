Близько сотні співробітників «Росатома» в Білорусі захворіли на COVID-19

Близько 100 співробітників російського атомного гіганта «Росатом» захворіли у Білорусі, де тривають будівельні роботи на БелАЕС, повідомила пресслужба корпорації з посиланням на голову Олексія Ліхачова. За його словами, заразилися не тільки російські атомники, але і співробітники білоруської компанії-замовника.

Також Ліхачов повідомив про ще один випадок зараження коронавірусом на закордонному майданчику компанії – у Єгипті.

Найбільш проблемними в «Росатомі» щодо епідситуації, пов’язаної з коронавірусом, Ліхачов назвав Десногорск, Курчатов і ЗАТЕ Зарічний.

«У Десногорську на сьогоднішній день 57 хворих, з них 42 людини – працівники Смоленської АЕС і підприємств в контурі «Росатома». Начебто все було організовано правильно: обсервація в одному з міських профілакторіїв, окремий транспорт до роботи і назад. Але очевидно, на якомусь етапі розслабилися, порушували ізоляцію і санітарні вимоги», – додав голова «Росатома».

Російський атомний гігант заявив про 11 смертей серед своїх працівників. Повідомляється, що 99 людей перебувають на лікуванні.