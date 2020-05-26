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26 травня 2020, Київ 12:07
Новини | Міжнародні

У Росії за добу кількість хворих на COVID-19 стала меншою, аніж кількість тих, хто одужав

174 людини за попередню добу померли в Росії через коронавірус

Кількість тих, хто одужав у Росії за минулу добу від COVID-19, вдруге від початку епідемії перевищила кількість хворих. За офіційними даними, минулої доби інфікуваоися 8 915 осіб, в 12 331 – були виписані з лікарень.

Водночас 174 людини за попередню добу померли в Росії через коронавірус. Загалом – 3 807 смертей.

Всього від початку епідемії в Росії виявлено 362 342 хворих на COVID-19, 131 342 людини одужали.

Офіційну статистику часто критикують дослідники, підозрюючи, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою.

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