У Росії за добу кількість хворих на COVID-19 стала меншою, аніж кількість тих, хто одужав

Кількість тих, хто одужав у Росії за минулу добу від COVID-19, вдруге від початку епідемії перевищила кількість хворих. За офіційними даними, минулої доби інфікуваоися 8 915 осіб, в 12 331 – були виписані з лікарень.

Водночас 174 людини за попередню добу померли в Росії через коронавірус. Загалом – 3 807 смертей.

Всього від початку епідемії в Росії виявлено 362 342 хворих на COVID-19, 131 342 людини одужали.

Офіційну статистику часто критикують дослідники, підозрюючи, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою.