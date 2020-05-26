ДУС просить Шмигаля виділити понад 23 мільйони гривень на протидію COVID-19

Державне управління справами звернулося до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням виділити медичним закладам для високопосадовців додаткові 23,4 мільйона гривень на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це йдеться у листі, оприлюдненому 26 травня неурядовою організацією StateWatch.

«Просимо доручити Міністерству фінансів України разом із заінтересованими органами розглянути зазначені пропозиції щодо виділення додаткового фінансування з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19… та її наслідками за бюджетною програмою ДУС «Надання медичних послуг медичними закладами» на загальну суму 23,4 млн грн», – ідеться у листі.

Окрім лікарні «Феофанія», в документі йдеться також про поліклініку №2, Науково-практичний центр профілактичної та медичної медицини та Центр превентивної медицини, які також підпорядковуються ДУС.

За офіційними повідомленнями, 26 травня президент України Володимир Зеленський на традиційній щоденній нараді, присвяченій боротьбі з COVID-19, доручив «зібрати документи, які дадуть змогу зрозуміти, коли будуть застраховані лікарі», що працюють із хворими на коронавірусну інфекцію.

Крім того, Зеленський висловився за залучення волонтерів для допомоги у дотриманні заходів безпеки під час виходу з карантину, як це роблять в Італії.

«Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки», – сказав президент.

За даними МОЗ, понад чотири тисячі медпрацівників в Україні захворіли на COVID-19. Це близько 20% від усіх інфікованих.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.



