У Києві за добу зафіксували майже 60 випадків коронавірусу – Кличко

У Києві за минулу добу, 25 травня, зафіксували 58 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

«Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус збільшилась на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок летальний. Захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року, дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року і троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 років», – зазначив Кличко.

Загалом у Києві 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померла 61 людина.

Станом на ранок 26 травня на COVID-19 в Україні захворіли 21 584 людини. З початку епідемії померли 644 людини, одужали – 7575.