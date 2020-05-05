У Зеленського пояснили, чому президент зустрічав літак із вантажем «Епіцентру»

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко 4 травня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV пояснив, чому Володимир Зеленський особисто зустрічав літак «Мрія» з комерційним вантажем. Першою з причин чиновник назвав те, що найбільший у світі транспортний літак є українською гордістю.

Другою причиною Тимошенко вказав те, що «частина цього вантажу передавалася нашим лікарям». «У цьому не було секрету, але потім ситуацію перекрутили», – вважає заступник голови ОПУ.

Тимошенко зауважив, що держава не могла самостійно наповнити такий величезний літак гуманітарним вантажем. Згодом до неї звернулася приватна компанія «Епіцентр», яка хотіла привезти комерційний вантаж. «Частину, трохи більше як третину, вони передають до наших лікарів. Це понад 2 мільйони медичних масок, 70 тисяч костюмів і 30 тисяч пар окулярів», – розповів Кирило Тимошенко.

Відстежувати процес завантаження літаків із Китаю їздили депутати і дипломати, а в Україні повітряні судна зустрічали президент, міністри та інші чиновники. Наприкінці квітня власник мережі «Епіцентр», депутат Верховної Ради Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та депутатам парламенту з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії.