Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 травня 2020, Київ 07:37
Новини | Політика

У Зеленського пояснили, чому президент зустрічав літак із вантажем «Епіцентру»

Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці зустрічають літак «Мрія», Гостомель, Київська область, 23 квітня 2020 року

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко 4 травня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV пояснив, чому Володимир Зеленський особисто зустрічав літак «Мрія» з комерційним вантажем. Першою з причин чиновник назвав те, що найбільший у світі транспортний літак є українською гордістю.

Другою причиною Тимошенко вказав те, що «частина цього вантажу передавалася нашим лікарям». «У цьому не було секрету, але потім ситуацію перекрутили», – вважає заступник голови ОПУ.

Тимошенко зауважив, що держава не могла самостійно наповнити такий величезний літак гуманітарним вантажем. Згодом до неї звернулася приватна компанія «Епіцентр», яка хотіла привезти комерційний вантаж. «Частину, трохи більше як третину, вони передають до наших лікарів. Це понад 2 мільйони медичних масок, 70 тисяч костюмів і 30 тисяч пар окулярів», – розповів Кирило Тимошенко.

Відстежувати процес завантаження літаків із Китаю їздили депутати і дипломати, а в Україні повітряні судна зустрічали президент, міністри та інші чиновники. Наприкінці квітня власник мережі «Епіцентр», депутат Верховної Ради Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та депутатам парламенту з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG