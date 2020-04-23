Зеленський: завтра в регіони України направлять 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва

24 квітня в регіони України направлять 200 тисяч тестів полімеразної ланцюгової реакції українського виробництва, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на два мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Також до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень», – заявив президент.

Він додав, що цього тижня до України привезли 360 тисяч захисних респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестувань.

«Сьогодні маємо радісну подію. У Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на Батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів. Загалом відзначу, що за час боротьби з COVID-19 наші літаки «Антонов» доставили в Україну, Америку, країни Європи та Близького Сходу більш як дві тисячі тонн різних вантажів», – розповів Зеленський.

В Україні станом на ранок 23 квітня підтвердили 7 170 випадків COVID-19. Загалом 504 людини вже одужали, 187 людей померли.