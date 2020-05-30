Заступник голови МОЗ пояснив великий відсоток медиків, що заразилися COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому в Україні такий великий відсоток від усіх хворих на COVID-19 – 20% – становлять медики.

«Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньолікарняного поширення інфекційних хвороб (немає значення, яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних), у нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньолікарняних хвороб у нас була нижча від європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне», – сказав Ляшко.

«Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато – тому що в побудованій самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів із боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова», – пояснив чільний діяч МОЗ.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.

За даними МОЗ, серед захворілих – 4 475 медиків, 34 з них померли.