Віктор Ляшко розповів, на якому етапі нині епідемія COVID-19 в Україні

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, на якому етапі нині перебуває перебіг епідемії COVID-19 в Україні.

На запитання, чи можна сказати, що Україна пройшла пік захворюваності, а чи його не було і не буде, Ляшко в «Суботньому інтерв’ю» сказав: «Ми вивели на певне таке плато. Пік – це досягнення найбільшої кількості випадків. Найбільша кількість випадків – ми ні разу не перейшли 600. Тобто ми говоримо, що пік у нас розтягнутий в часі. Ми його переназвали плато».

«У нас була реєстрація по 400–500 випадків. Зараз ми реєструємо близько 300 випадків на добу», – додав він.

А на запитання, чи можна говорити про зменшення, він відповів: «Так. Але ми на етапі стримування, тому що відкриваються певні сфери економіки. Ми пристосовуємося жити в нових умовах після пом’якшення карантину».

Нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Станом на ранок 30 травня в Україні зареєстровано 23 204 випадки інфікування коронавірусом, від початку пандемії померли 696 людей, одужали 9 311.