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31 травня 2020, Київ 17:06
Новини | Коронавірус

Критеріям послаблення карантину не відповідає Київ та 5 областей – МОЗ

У столиці рівень інцидентності склав 12,2 випадка на 100 тисяч населення, тоді як вимагають 12

Станом на 31 травня в Україні критеріям другого етапу послаблення карантину не відповідає Київ, Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Переважно йдеться про надмірну кількість хворих на 100 тисяч населення.

Лише у Донецькій області не дотримано вимог з кількості тестувань.

Зараз в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

В Україні станом на ранок 31 травня зафіксовано 23 672 випадки інфікування коронавірусом, померли 708 людей, одужали 9 538.

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