Кличко: у Києві через спалах COVID-19 на карантин закрили гуртожиток

У Києві на карантин закрили гуртожиток через спалах там коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Вчора в місті закрили на карантин гуртожиток на вулиці Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Усі інші мешканці гуртожитку перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики», – повідомив Кличко 30 травня.

За його словами, за минулу добу у Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. 7 з них – медики.

Серед тих, що захворіли за добу: 34 жінки віком від 21 до 77 рокiв, та дівчинка 15 років. 19 чоловіків від 21 до 81 рокiв. І хлопчик, якому 3 роки.

Усього коронавірус за період пандемії подолали 637 жителів Києва, додав Кличко.

В Україні, за даними МОЗ, за час пандемії підтверджено 23 204 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 393 випадків.