У Чорногорії офіційно підтвердили кінець епідемії COVID-19

Національний координаційний комітет Чорногорії оголосив про закінчення епідемії COVID-19 в країні, оскільки упродовж минулих 28 днів нових випадків захворювання не виявили, а всі, хто був госпіталізований, – одужали.

І хоча влада Чорногорії ще наприкінці травня заявила, що стала першою країною в Європі, що подолала COVID-19, офіційно про кінець епідемії обіцяли оголосити в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, рішенням уряду в Чорногорії дозволена діяльність театрів й кіно, також весілля та інші зібрання з участю не білше ніж 200 осіб.

Кордони Чорногорії відкриті для громадян всіх країн, де кількість інфікованих не перевижує 25 осіб на 100 тисяч населення.

Влада сусідньої Сербії висловила обурення, оскільки країна не потрапила до списку 120-ти країн, чиїм громадян дозволено в'їзд до Чорногорії без тестування на COVID-19 та 14-денного карантину.

У Чорногорії із приблизно 600 тисячами жителів було зафіксовано 324 інфікованих коронавірусом, 9 людей померли. Перший випадок коронавірусу в Чорногорії зареєстрували 17 березня.